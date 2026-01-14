تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoكومو
Stadio G. Sinigaglia
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوزيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وميلان في مباراة مؤجلة ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 40 نقطة بعد تعادله في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام فيورنتينا ، ليبقى الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 3 نقاط.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.

على الجانب الآخر يحتل كومو المركز السادس، برصيد 34 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا خاصة في ظل الأداء الجيد الذي يُقدمه في الدوري حتى الأن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كومو وميلان في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الخميس 15 يناير 2026، على استاد جوزيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Stadio G. Sinigaglia

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvفارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كومو ضد ميلان

كوموHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
1
جان بوتيز
3
أليكس فالي
14
جاكوبو رامون
2
مارك اوليفييه كيمب
28
I. Smolcic
31
ميرغيم فوجفودا
17
خيسوس رودريجيز
33
لوكاس دا كونها
10
نيكو باز
23
ماكسيمو بيروني
11
أناستاسيوس دوفيكاس
16
مايك ماينان
31
ستراهينيا بافلوفيتش
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
14
لوكا مودريتش
8
روبن لوفتوس تشيك
33
دافيد بارتيساغي
12
أدريان رابيو
56
أليكسيس ساليمايكيرس
11
كريستيان بوليسيتش
9
نيكلاس فولكروج

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيسك فابريجاس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كومو وميلان في المباريات الأخيرة

كومو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات كومو وميلان الأخيرة

كومو

آخر 4 مباريات

ميلان

0

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
3/4

ترتيب كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

