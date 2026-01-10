تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoفيورنتينا
أرتيميو فرانتشي، فيرينز
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وميلان ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 39 نقطة بعد تعادله في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام جنوى، ليتسع الفارق بينه وبين إنتر المتصدر برصيد 42 نقطة.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر وروما ويوفنتوس ونابولي، خاصة أن الأفاعي ينتظرهم لقاء قوي أمام الأزوري.

على الجانب الآخر يحتل فيورنتينا المركز الـ 18، برصيد 13 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا لأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة فيورنتينا وميلان في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 11 يناير 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
أرتيميو فرانتشي، فيرينز

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvمحمد الشامسي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة فيورنتينا ضد ميلان

فيورنتيناHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
43
دافيد دي خيا
2
دودو
5
مارين بونجراتشيتش
15
بيترو كوموتزو
21
روبن جوسينس
44
نيكولو فاجيولي
7
سيمون سوم
8
رولاندو ماندراغورا
65
فابيو باريسي
10
ألبرت غودموندسون
20
مويس كين
16
مايك ماينان
5
كوني دي وينتر
46
ماتيو غابيا
31
ستراهينيا بافلوفيتش
8
روبن لوفتوس تشيك
12
أدريان رابيو
4
صامويل ريتشي
56
أليكسيس ساليمايكيرس
33
دافيد بارتيساغي
10
رافائيل لياو
11
كريستيان بوليسيتش

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو فانولي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فيورنتينا وميلان في المباريات الأخيرة

فيورنتينا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات فيورنتينا وميلان الأخيرة

فيورنتينا

آخر 5 مباريات

ميلان

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

