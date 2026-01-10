ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وميلان ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 39 نقطة بعد تعادله في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام جنوى، ليتسع الفارق بينه وبين إنتر المتصدر برصيد 42 نقطة.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر وروما ويوفنتوس ونابولي، خاصة أن الأفاعي ينتظرهم لقاء قوي أمام الأزوري.

على الجانب الآخر يحتل فيورنتينا المركز الـ 18، برصيد 13 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا لأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة فيورنتينا وميلان في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 11 يناير 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv محمد الشامسي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج فيورنتينا وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فيورنتينا وميلان الأخيرة

ترتيب فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026