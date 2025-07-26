ما القنوات الناقلة لمباراة فيسل كوبيه وبرشلونة الودية التحضيرية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فيسل كوبيه وبرشلونة الودية التحضيرية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب نوفير كوبيه، مباراة ودية قوية تجمع بين فيسل كوبيه وبرشلونة، ضمن استعداد الفريقين، للموسم الجديد.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيسل كوبيه وبرشلونة وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فيسل كوبيه وبرشلونة الودية 2025؟

موعد مباراة فيسل كوبيه وبرشلونة الودية 2025 هو يوم الأحد 27 يوليو 2025 على ملعب نوفير كوبيه.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيسل كوبيه وبرشلونة الودية 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة فيسل كوبيه وبرشلونة الودية 2025 عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة DAZN على حقوق إذاعة مباراة فيسل كوبيه وبرشلونة الودية 2025.

المباراة فيسل كوبيه - برشلونة التاريخ الأحد 27 يوليو 2025 موعد المباراة 13:00 مصر والسعودية الملعب نوفير كوبيه القنوات الناقلة DAZN

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