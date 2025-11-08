ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب سيلتا فيجو، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب بالايدةس.
ويدخل برشلونة، المباراة بهدف مواصلة حملة المنافسة على الصدارة التي يحتلها ريال مدريد بفارق 5 نقاط عن الفريق الكتالوني.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة
ما موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟
موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب بالايدوس.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟
تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.
|beIN SPORTS 1
|علي سعيد الكعبي
|TOD TV
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.