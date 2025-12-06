ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي سوريا وفلسطين في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخبان يتصدران المجموعة التي تقام بها مباراة مصيرية تجمع تونس وقطر أيضًا، فوز أي من سوريا وفلسطين على الآخر يعني التأهل المباشر للمنتخب الفائز دون انتظار نتيجة مباراة سوريا وقطر، كذلك التعادل يعني تأهلهما سويًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025، هو الأحد 7 ديسمبر 2025، على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية وسوريا، التاسعة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت فلسطين.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات سوريا وفلسطين الأخيرة

نتائج سوريا وفلسطين في المباريات الأخيرة

ترتيب سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025