ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على سلافيا براج، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي تجمع الفريقين على ملعب إيدن أرينا.

يدخل برشلونة، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، لتحسين مركزه في جدول الترتيب ومحاولة حسم التأهل مباشرة إلى الدور القادم من البطولة الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على ملعب إيدن أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا Fortuna Arena

ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سلافيا براج وبرشلونة في الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 6 جافي

15 أندرياس كريستنسن

نتائج سلافيا براج وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات سلافيا براج وبرشلونة الأخيرة

سلافيا براج آخر مباراتان برشلونة 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار برشلونة 0 - 0 سلافيا براج

سلافيا براج 1 - 2 برشلونة 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026