تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoسلافيا براج
Fortuna Arena
team-logoبرشلونة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على سلافيا براج، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي تجمع الفريقين على ملعب إيدن أرينا.

يدخل برشلونة، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، لتحسين مركزه في جدول الترتيب ومحاولة حسم التأهل مباشرة إلى الدور القادم من البطولة الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على ملعب إيدن أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
Fortuna Arena

ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سلافيا براج وبرشلونة في الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة سلافيا براج ضد برشلونة

سلافيا براجHome team crest

4-5-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
36
جيندريتش ستانك
4
ديفيد زيما
3
توماس هوليس
2
ستيبان تشالوبك
5
ايغوه اوغبو
17
لوكاس بروفود
11
Y. Sanyang
21
دافيد دوديرا
16
D. Moses
23
ميشال سادلييك
13
مومير شيتيل
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
18
جيرارد مارتن
5
باو كوبارسي
3
أليخاندرو بالدي
10
لامين يامال
8
بيدري
11
رافينيا
24
إيريك جارسيا
16
فيرمين لوبيز
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيندريتش تربيزوفسكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج سلافيا براج وبرشلونة في المباريات الأخيرة

سلافيا براج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات سلافيا براج وبرشلونة الأخيرة

سلافيا براج

آخر مباراتان

برشلونة

0

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب سلافيا براج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

إعلان
0