ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يطمح ريال مدريد لدخول السوبر الإسباني 2025 بأقوى طريقة ممكنة حين يواجه ريال مايوركا في المملكة العربية السعودية.

رجال المدرب كارلو أنشيلوتي يريدون استبعاد أي مفاجأة في السوبر الإسباني 2025 آملين أن يحقق الملكي أول بطولة في الموسم الكروي المحلي.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 هو الخميس 9 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025؟

تذاع مباريات كأس السوبر الإسباني على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC News HD المفتوحة بجانب قناة MBC مصر 2 المفتوحة.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس السوبر الإسباني عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".