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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025

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شاهد بالفيديو البث المباشرة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في الأراضي السعودية على ملعب الجوهرة المشعة...

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 من هنا

يستعد ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية ليكون مسرحًا لأحداث مثيرة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025، حيث يحتضن مباراة نصف النهائي التي تجمع بين ريال مدريد ومايوركا.

يأتي ريال مدريد إلى البطولة بصفته بطلًا الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يشارك مايوركا بعد احتلاله وصافة كأس الملك الإسباني في الموسم المنصرم.

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كأس السوبر الإسباني يشهد هذا العام إلغاء الوقت الإضافي واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل، مما يزيد من الإثارة والجنون.

وسوف يلعب الفريق الفائز ضد برشلونة في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد الجوهرة المشعة.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق إذاعة مباريات كأس السوبر الإسباني، وبالتالي ستجد مباراة ريال مدريد ومايوركا، على قنواتها وتحديدًا قناة SSC News HD.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة أيضًا عبر شاشة قناة MBC مصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
ريال مدريد - مايوركاالخميس 9 يناير 2025،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		SSC News HDفارس عوضالجوهرة المشعة
محمد حسين
MBC مصرفارس عوض

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنتونيو روديجير - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز
المحورفيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا
خط الوسطفينيسيوس - جود بيلينجهام - رودريجو
خط الهجومكيليان مبابي

تشكيل مايوركا ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

ويدخل المدرب جاجوبا أراساتي المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىدومينيك جريفز
خط الدفاعبابلو مافيو - مارتين فالجنت - أنطونيو رايلو - جوهان موجيكا
خط الوسطعمر ماسكاريل - مانويل مورلانيس - سيرجي داردير - داني رودريجيز
خط الهجومسايل لارين - فيدات موريكي
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