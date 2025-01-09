بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025

شاهد بالفيديو البث المباشرة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في الأراضي السعودية على ملعب الجوهرة المشعة...

يستعد ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية ليكون مسرحًا لأحداث مثيرة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025، حيث يحتضن مباراة نصف النهائي التي تجمع بين ريال مدريد ومايوركا.

يأتي ريال مدريد إلى البطولة بصفته بطلًا الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يشارك مايوركا بعد احتلاله وصافة كأس الملك الإسباني في الموسم المنصرم.

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كأس السوبر الإسباني يشهد هذا العام إلغاء الوقت الإضافي واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل، مما يزيد من الإثارة والجنون.

وسوف يلعب الفريق الفائز ضد برشلونة في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد الجوهرة المشعة.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق إذاعة مباريات كأس السوبر الإسباني، وبالتالي ستجد مباراة ريال مدريد ومايوركا، على قنواتها وتحديدًا قناة SSC News HD.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة أيضًا عبر شاشة قناة MBC مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب ريال مدريد - مايوركا الخميس 9 يناير 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC News HD فارس عوض الجوهرة المشعة محمد حسين MBC مصر فارس عوض

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-2-3-1 حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع فيرلان ميندي - أنتونيو روديجير - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز المحور فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا خط الوسط فينيسيوس - جود بيلينجهام - رودريجو خط الهجوم كيليان مبابي

تشكيل مايوركا ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

ويدخل المدرب جاجوبا أراساتي المباراة بالتشكيل التالي:-