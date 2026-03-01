ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعبه "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد فقد الصدارة الجولة الماضية، كما أنّ برشلونة عزز صدارته بعد الفوز على فياريال برباعية لهدف ليبتعد بفارق اربع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الإثنين 2 مارس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ريال مدريد وخيتافي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وخيتافي في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026