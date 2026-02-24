ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ينزل بنفيكا، ضيفًا على نظيره ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

الميرنجي انتصر في ملعب النور بهدف نظيف من توقيع فينيسيوس ويبحث عن تحقيق فوز يحسم تأهله إلى ثمن النهائي خاصة بعد فقدان صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

وسوف يواجه المتأهل من هذه المباراة إما سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي في الدور القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج ريال مدريد وبنفيكا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبنفيكا الأخيرة