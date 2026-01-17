ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب أنويتا، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين ريال سوسييداد وبرشلونة، في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل برشلونة المباراة متصدرًا لجدول الترتيب أمام ريال مدريد بأربع نقاط، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 18 يناير 2026، على ملعب أنويتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني إستاديو أنويتا

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ريال سوسييداد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال سوسييداد وبرشلونة الأخيرة