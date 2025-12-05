ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ريال بيتيس فريق برشلونة يوم السبت 6 ديسمبر الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات في ملعب لا كارتوخا في إطار الجولة 15 من الدوري الإسباني للموسم 2025-26.

حقق فريق بيتيس بداية جيدة للموسم، ويحتل حاليًا المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأمل في مفاجأة بطل إسبانيا الحالي للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في الترتيب العام، وهي المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

من جانبه، حقق البلوجرانا فوزًا مهمًا يوم الأربعاء الماضي على ملعب كامب نو في مباراة مبكرة أمام أتلتيكو مدريد، لذا فإنهم يطمحون إلى حصد ثلاث نقاط أخرى ليحافظوا على صدارة الدوري لمدة جولة أخرى.

مع اقتراب نهاية الدور الأول من الموسم في إسبانيا، تزداد المنافسة على الصدارة حدة، ويعدنا نهاية العام بمشاعر متوترة.

في GOAL نقدم لك كل المعلومات حول مكان مشاهدة بث هذه المباراة من الدوري الإسباني بين ريال بيتيس وبرشلونة لحساب الجولة الخامسة عشرة من موسم 2025-2026.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني Estadio de La Cartuja

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

لا يزال نادي بيتيس يتأقلم مع مقره المؤقت الجديد: ملعب لا كارتوخا. وقد انتقل فريق بيتيس إلى هذا الملعب بسبب أعمال التحديث الجارية في ملعب بينيتو فيامارين، والتي بدأت منذ الصيف الماضي.

تقدر تكلفة تجديد ملعب بينيتو فيامارين بحوالي 160 مليون يورو، وقد تستغرق أعمال زيادة سعة الملعب وتحديثه ما يصل إلى عامين.

يخوض الفريق الأندلسي هذه المباراة في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين مثل إيسكو ألاركون وجيوفاني لو سيلسو وهيكتور بيليرين، مما يجعل مهمة مانويل بيليجريني في وضع التشكيلة الأساسية أكثر صعوبة في مرحلة حاسمة من الموسم، مع اقتراب نهاية الدور الأول.

احتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد؛ ومع ذلك، سيضطر هانزي فليك إلى الاستعانة بمقاعد البدلاء في هذه المباراة بسبب إصابة داني أولمو والرغبة في إراحة بيدري الذي أرهق خلال الجولة الماضية، بالإضافة إلى عدم جاهزية رونالد أراوخو للعب لأسباب شخصية.

تضاف غيابات هؤلاء اللاعبين الثلاثة إلى غيابات جافي ومارك-أندريه تير شتيجن، مما يمثل مشكلة كبيرة لبرشلونة، نظرًا لجدول مبارياته المزدحم، مع مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

