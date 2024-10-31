ما القنوات الناقلة لمباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يتزين ملعب الأول بارك، لاستقبال ديربي الرياض والذي دائمًا ما يكون من أقوى مباريات الكرة السعودية، والذي سيجمع بين النصر والهلال، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

ويدخل النصر المباراة بهدف مصالحة جماهيره بانتصار قوي على المتصدر الهلالي، يجعله يتخى مرارة الخروج من كأس الملك السعودي على يد التعاون.

أما على الجانب الآخر الهلال، يطمح لتحقيق انتصار آخر يواصل به منافسة نفسه فقط في دوري روشن السعودي الذي يستهدف الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي فيه..

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 1 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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