كأس أمم إفريقيا
team-logoنيجيريا
Fez Stadium
team-logoتونس
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن المركب الرياضي لفاس، مباراة قوية بين تونس ونيجيريا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من تونس ونيجيريا، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا وتنزانيا.

ويحتل التوانسة صدارة المجموعة بفارق هدف وحيد عن نيجيريا بعد فوز نسور قرطاج على أوغندا 3-1 في الجولة الأولى، وفوز نسور نيجيريا 2-1 على تنزانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب المركب الرياضي لفاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب وتونس، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا C
Fez Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1علي محمد علي
beIN MAX 2
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة نيجيريا ضد تونس

نيجيرياHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestتونس
23
ستانلي نوابالي
13
B. Onyemaechi
21
كالفين باسي
6
سيمي اجاي
2
برايت أوساي صامويل
7
أديمولا لوكمان
4
ويلفريد نديدي
17
ساندر بيرجي
11
سامويل شوكويزي
22
اكور ادامز
9
فيكتور أوسيمين
16
أيمن دحمان
2
علي العابدي
6
ديلان برون
3
منتصر الطالبي
20
يان فاليري
10
حنبعل المجبري
13
فرجاني ساسي
17
إلياس سخيري
9
حازم المستوري
7
إلياس العاشوري
8
إلياس سعد

4-3-3

تونسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيريك تشيلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سامي الطرابلسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس ونيجيريا في المباريات الأخيرة

نيجيريا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات تونس ونيجيريا الأخيرة

نيجيريا

آخر 5 مباريات

تونس

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025

