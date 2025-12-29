ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله، مباراة قوية بين تونس وتنزانيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من تونس وتنزانيا، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا ونيجيريا.

ويحتل المنتخب التونسي، المركز الثاني في المجموعة، ومعه ثلاث نقاط، بعد الفوز على أوغندا، ونيجيريا، وسيعمل على الخروج بنقاط المواجهة كاملة أمام تنزانيا، لضمان التأهل إلى الدور القادم من المسابقة..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب وتونس، السادسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025

نتائج تونس وتنزانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تونس وتنزانيا الأخيرة

تنزانيا آخر مباراتان تونس 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار تنزانيا 1 - 1 تونس

تونس 1 - 0 تنزانيا 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025