ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستضافة مباراة قوية في كاس العالم للأندية 2025، في حلته الجديدة تجمع بين تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي.

ويشارك تشيلسي في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا 2021، بينما يشارك لوس أنجلوس إف سي بعد الاستفادة من استبعاد ليون والفوز على كلوب أمريكا في المباراة الفاصلة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 16 يونيو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة تشيلسي - لوس أنجلوس إف سي التاريخ الإثنين 16 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب مرسيدس بنز