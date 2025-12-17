تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
السوبر الإيطالي
team-logoبولونيا
Al-Awwal Park
team-logoإنتر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية لاستضافة مباراة مهمة بين بولونيا وإنتر ضمن مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والمنقولة حصريًا على "تطبيق ثمانية".

يدخل بولونيا البطولة بصفته بطل كأس إيطاليا في الموسم السابق، بينما إنتر يشارك في البطولة كونه وصيف لقب الدوري.

جدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيلتقي بالفائز من لقاء نابولي بطل الدوري الإيطالي في الموسم السابق، وميلان وصيف كأس إيطاليا الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا وإنتر في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي هو الجمعة 19 ديسمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
السوبر الإيطالي - Super Cup
Al-Awwal Park

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة ثمانية  -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف تأتي المباراة بتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةفهد العتيبي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "ثمانية".

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بولونيا ضد إنتر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فنتشينزو إيتاليانو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بولونيا وإنتر في المباريات الأخيرة

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بولونيا وإنتر في المباريات الخمس الأخيرة

بولونيا

آخر 5 مباريات

إنتر

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
