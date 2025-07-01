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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بوروسيا دورتموند ومونتيري، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان بوروسيا دورتموند، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السادسة بعد الوصول لسبع نقاط من الفوز على صن داونز وأولسان هيونداي والتعادل مع فلومينينسي.

على الجانب الآخر، حجز مونتيري مقعده في دور الـ 16 كوصيف للمجموعة الخامسة، بعد تعادله مع إنتر وريفر بليت والفوز على أوراوا الياباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة مانشستر بوروسيا دورتموند ومونتيري.

كيف تشاهد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
كما يمكن متابعة مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري عبر تطبيق "شاهد".
المباراةبوروسيا دورتموند - مونتيري
التاريخالأربعاء 2 يوليو 2025
موعد المباراة04:00 السعودية ومصر، 05:00 الإمارات
الملعبمرسيدس بنز
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC مصر 2مدحت شلبي
MBC أكشنحاتم بطيشة
شاهدمدحت شلبي
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Mercedes-Benz Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بوروسيا دورتموند ومونتيري في المباريات الأخيرة

بوروسيا دورتموند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مونتيري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5