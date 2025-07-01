ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بوروسيا دورتموند ومونتيري، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان بوروسيا دورتموند، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السادسة بعد الوصول لسبع نقاط من الفوز على صن داونز وأولسان هيونداي والتعادل مع فلومينينسي.

على الجانب الآخر، حجز مونتيري مقعده في دور الـ 16 كوصيف للمجموعة الخامسة، بعد تعادله مع إنتر وريفر بليت والفوز على أوراوا الياباني.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة مانشستر بوروسيا دورتموند ومونتيري.

كيف تشاهد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة بوروسيا دورتموند - مونتيري التاريخ الأربعاء 2 يوليو 2025 موعد المباراة 04:00 السعودية ومصر، 05:00 الإمارات الملعب مرسيدس بنز

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي MBC مصر 2 مدحت شلبي MBC أكشن حاتم بطيشة شاهد مدحت شلبي

الإصابات والغائبون في مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بوروسيا دورتموند ومونتيري في المباريات الأخيرة

كما يمكن متابعة مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري عبر تطبيق "شاهد".