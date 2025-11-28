ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب سبوتيفاي كامب نو، لاستضافة مباراة هامة تجمع برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة البلوجرانا، لمصالحة الجماهير عقب النتيجو السلبية التي حققها الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وسيعمل على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

