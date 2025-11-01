ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي إلتشي ضيفًا على برشلونة على ملعب "مونتجويك"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة، برشلونة لمواصلة المنافسة على الصدارة التي وسع فارقها ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو، وفالنسيا لمواصلة البداية الجيدة منذ انطلاق الموسم الحالي في الليجا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 2 نوفمبر 2025، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني Estadio Olimpico Lluis Companys

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج برشلونة وإلتشي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وإلتشي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026