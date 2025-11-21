ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يعود برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" للمرة الأولى بعد نحو عامين ليواجه أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة قلص الفارق مع ريال مدريد بعد الفوز على سيلتا فيجو، ولديه فرصة لمعادلة الملكي في النقاط ولو بصورة مؤقتة حال انتصر على بيلباو في افتتاح ملعب كامب نو الجديد.

بيلباو بدوره لا يعيش أزهى فتراته مع كثرة الإصابات، ويحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، كما أنّه خسر مباراتي الموسم الماضي أمام النادي الكتالوني بجانب مواجهة السوبر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 22 نوفمبر 2025، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026