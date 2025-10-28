ما القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام بتروجيت، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري 2025-2026.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة جديدة نحو القمة.

ويأتي الأهلي، في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن سيراميكا كيلوباترا المتصدر، وفي حال فوزه سيخطف الصدارة

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟

موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 هو الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على ستاد الكلية الحربية.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري المصري، لذلك تنقل مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق أون سبورتس 1 أيمن الكاشف

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

