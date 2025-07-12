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MetLife Stadium, New Jersey
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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة درة التاج، نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي طال انتظار الجماهير حول العالم لها.

ومن المنتظر أن يواجه تشيلسي الإنجليزي باريس سان جيرمان الذي سحق ريال مدريد 4-0، وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية التي تقام على الملعب ذاته.

وكان تشيلسي قد حسم التأهل للنهائي بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين سجلهما جواو بيدرو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 13 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، ويمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي، في نهائي البطولة من خلالها، وأيضًا تذيع "إم بي سي" المباراة.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
المباراةباريس سان جيرمان - تشيلسي
التاريخالأحد 13 يوليو
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبميتلايف
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC MASR 1فهد العتيبي
MBC MASR 2فارس عوض
MBC ACTIONفهد العتيبي
شاهدفهد العتيبي
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
MetLife Stadium, New Jersey

الإصابات والغائبون في مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

تشيلسيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestباريس سان جيرمان
1
روبيرت سانشيز
3
مارك كوكوريلا
6
ليفي كولويل
23
تريفوه تشالوباه
24
رييس جاميس
18
كريستوفر نكونكو
10
كول بالمر
7
بيدرو نيتو
25
مويسيس كايسيدو
8
إنزو فرنانديز
20
جواو بيدرو
1
جيانلوكا دوناروما
25
نونو مينديز
4
لوكاس بيرالدو
2
أشرف حكيمي
5
ماركوينهوس
8
فابيان رويز
17
فيتينيا
87
جواو نيفيس
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
14
ديسير دو
10
عثمان ديمبيلي

4-3-3

باريس سان جيرمانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان وتشيلسي في المباريات الأخيرة

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

باريس سان جيرمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5