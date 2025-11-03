ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoباريس سان جيرمان
بارك دي برينس
team-logoبايرن ميونخ
بلال محمد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين باريس سان جيرمان، مع بايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات كبيرة، ويرفع كل منهما شعار لا بديل عن الفوز، للانفراد بصدارة ترتيب المجموعات، بعدما جمع كل فريق العلامة الكاملة حتى نهاية الجولة الثالثة.

وتمكن باريس سان جيرمان، من الفوز على أتالانتا، ثم برشلونة، قبل أن يقسو على باير ليفركوزن، في الجولة الماضية بسبعة أهداف، بينما افتتح بايرن ميونخ، مبارياته بفوز على تشيلسي، ثم بافوس، وفي الجولة الماضية تغلب على كلوب بروج برباعية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
بارك دي برينس

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تشكيلات باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبايرن ميونخ
30
لوكاس شيفالير
51
وليان باتشو
2
أشرف حكيمي
25
نونو مينديز
5
C
ماركوينهوس
17
فيتينيا
8
فابيان رويز
33
وارن زائير إيمري
29
برادلي باركولا
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
10
عثمان ديمبيلي
1
C
مانويل نوير
4
جوناثان تاه
2
دايوت أوباميكانو
27
كونراد لايمر
44
جوسيب ستانيشيتش
14
لويس دياز
45
اليكسندر بافلوفيتش
7
سيرج نابري
17
ميكايل أوليسيه
6
يوزوا كيميش
9
هاري كين

4-2-3-1

بايرن ميونخAway team crest

بي إس جي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

بايرن ميونخ
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فنسنت كومباني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

بايرن ميونخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الخمس الأخيرة

بي إس جي

آخر 5 مباريات

بايرن ميونخ

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

