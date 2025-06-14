ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب روز بول، لاستضافة افتتاح مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

ويشارك الفريقان في البطولة باعتبار تصنيفهما في "يويفا" خلال السنوات الأخيرة والمبني على الأداء في البطولات الأوروبية..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب روز بول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد التاريخ الأحد 15 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب روز بول