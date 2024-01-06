ما القنوات الناقلة لمباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستهل برشلونة مشواره في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 بمواجهة خارج الديار ضد خصم مغمور هو نادي بارباسترو.

ويتطلع برشلونة إلى الفوز بسهولة وتحقيق التأهل إلى دور الـ 16 لمواصلة طريق المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارباسترو وبرشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

تقام مباراة بارباسترو وبرشلونة في كاس ملك إسبانيا يوم الأحد 7 يناير 2024 على ملعب "جيميني ستاديون سبورتوي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 ؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، وخصصت قناة SSC 1 HD لمشاهدة هذه المباراة.

كيف تشاهد مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا 2023-2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".