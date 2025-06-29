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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

إنتر v فلومينينسيالقنوات الناقلةكأس العالم للأنديةإنترفلومينينسي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب بانك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين إنتر وفلومينينسي، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان إنتر، قد نجح في حسم صدارة المجموعة الخامسة، بعد التعادل مع مونتيري المكسيكي والفوز على كل من أوراوا الياباني وريفر بليت الأرجنتيني، وتسعى كتيبة المدرب كريستيان كيفو، لمواصلة الأداء الجيد في البطولة والذهاب بعيدًا.

على الجانب الآخر، فلومينينسي، تأهل إلى ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة السادسة، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند وصن داونز، والفوز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 30 يونيو 2025، على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة إنتر وفلومينينسي.

كيف تشاهد مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
كما يمكن متابعة مباراة إنتر وفلومينينسي عبر تطبيق "شاهد".
المباراةإنتر - فلومينينسي
التاريخالإثنين 30 يونيو 2025
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعببنك أوف أمريكا
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNمحمد الشاذلي
MBC مصرفارس عوض
MBC أكشنراشد الدوسري
شاهدفارس عوض
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Bank of America Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

التشكيلات المحتملة إنتر ضد فلومينينسي

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestفلومينينسي
1
يان سومر
15
فرانشيسكو آتشيربي
95
أليساندرو باستوني
36
ماتيو دارميان
2
دينزل دومفريس
22
هنريك مخيتاريان
30
كارلوس أوجوستو
23
نيكولو باريلا
16
دافيد فراتيسي
10
لاوتارو مارتينيز
9
ماركوس تورام
1
دايفسون لوبيس ماسييل فابيو
22
خوان فريتس
2
صامويل إكزافي
4
إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا
6
ريني
16
جوستافو نوناتو سانتانا
21
جون أرياس
17
أغوستين كانوبيو
8
ماتيوس مارتينيلي
35
هركوليس باريرا
9
ايفرالدو

4-2-3-1

فلومينينسيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

  • 1

    دايفسون لوبيس ماسييل فابيو

  • 22

    خوان فريتس

  • 2

    صامويل إكزافي

  • 4

    إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا

  • 6

    ريني

  • 16

    جوستافو نوناتو سانتانا

  • 21

    جون أرياس

  • 17

    أغوستين كانوبيو

  • 8

    ماتيوس مارتينيلي

  • 35

    هركوليس باريرا

  • 9

    ايفرالدو

البدلاء

المدرب

  • ريناتو غاوشو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • 94

    أوتافيو

نتائج إنتر وفلومينينسي في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فلومينينسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5