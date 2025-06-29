ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب بانك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين إنتر وفلومينينسي، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان إنتر، قد نجح في حسم صدارة المجموعة الخامسة، بعد التعادل مع مونتيري المكسيكي والفوز على كل من أوراوا الياباني وريفر بليت الأرجنتيني، وتسعى كتيبة المدرب كريستيان كيفو، لمواصلة الأداء الجيد في البطولة والذهاب بعيدًا.

على الجانب الآخر، فلومينينسي، تأهل إلى ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة السادسة، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند وصن داونز، والفوز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 30 يونيو 2025، على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة إنتر وفلومينينسي.

كيف تشاهد مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة إنتر - فلومينينسي التاريخ الإثنين 30 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب بنك أوف أمريكا

القنوات الناقلة التعليق DAZN محمد الشاذلي MBC مصر فارس عوض MBC أكشن راشد الدوسري شاهد فارس عوض

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية Bank of America Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

نتائج إنتر وفلومينينسي في المباريات الأخيرة

كما يمكن متابعة مباراة إنتر وفلومينينسي عبر تطبيق "شاهد".