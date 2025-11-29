ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نيويورك سيتي ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب تشايس، في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025.

وعبر إنتر ميامي عقبة سينسيناتي في ربع النهائي، بعد أن كان قد أقصى ناشفيل من دور الـ 16 بنظام Best Of 3.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025، هو يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

