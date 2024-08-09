ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

دائمًا ما تمثل مباراة الدرع الخيرية افتتاحية رائعة للموسم في الدوري الإنجليزي، وتمثل فرصة لرؤية "بروقة" جيدة لما يمكن أن تقدمه كرة القدم الإنجليزية.

وتقام البطولة عادة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسبق الموسم الكروي بنحو أسبوع كما هو معتاد.

وفي الموسم الماضي، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بينما حاز مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء الدرع الخيرية موعدًا لديربي مانشستراوي جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024؟

موعد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024 هو يوم السبت 10 أغسطس 2024، على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024 ؟

تذاع منافسات بطولة الدرع الخيرية بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر "TOD TV" أو عبر beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.