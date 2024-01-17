ما القنوات الناقلة لمباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل برشلونة مشواره في كأس ملك إسبانيا 2024 بمواجهة أونيونيستاس سالامنكا الذي حقق مفاجأة كبرى بإقصاء فياريال من البطولة.
ويتواجه الفريقان لحساب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024، وتأمل كتيبة تشافي هيرنانديز في تفادي أي مفاجآت بالبطولة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أونيونيتاس سلامنكا وبرشلونة، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار
متى موعد مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟
تقام مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024 يوم الخميس 18 يناير 2024 على ملعب الملكة صوفيا.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟
مباريات كأس ملك إسبانيا تُذاع على شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد أونيونيستاس سالامنكا بتعليق رؤوف خليف.
كيف تشاهد مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني 2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".
|المباراة
|أونيونيستاس سالامنكا - برشلونة
|التاريخ
|الخميس 18 يناير 2024
|الموعد
|20:30 مصر، 21:30 السعودية
|الملعب
|الملكة صوفيا
|القنوات الناقلة
|شاهد
|التعليق
|رؤوف خليف