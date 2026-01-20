تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoمارسيليا
ستاد فيلودروم
team-logoليفربول
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب مارسيليا، في مباراة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب فيلودروم.

يدخل ليفربول، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على إنتر، وسيعمل على مواصلة انتصاراته من أجل التقدم في جدول الترتيب، وحسم مركز يؤهله مباشرة إلى الدور القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على ملعب فيلودروم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
ستاد فيلودروم

ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة مارسيليا ضد ليفربول

مارسيلياHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-4-2

Home team crestليفربول
1
جيرونيمو رولي
62
مايكل موريللو
33
إيميرسون
21
نايف أكرد
23
بييري هوبيرج
14
إغور بايكساو
18
آرثر فيرميرين
17
مات أورلي
22
تيموتي وياه
10
ماسون جرينوود
97
بيير إيميرك آوباميانج
1
أليسون بيكر
4
فيرجيل فان ديك
26
اندري روبرتسون
2
جو جوميز
5
إبراهيما كوناتي
10
أليكسيس ماك اليستير
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
17
كورتيس جونز
22
هوجو إيكيتيكي
7
فلوريان فيرتس

4-4-2

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو دي زيربي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج أولمبيك مارسيليا وليفربول في المباريات الأخيرة

مارسيليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
22/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أولمبيك مارسيليا وليفربول الأخيرة

مارسيليا

آخر 5 مباريات

ليفربول

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

