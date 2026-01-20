ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب مارسيليا، في مباراة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب فيلودروم.

يدخل ليفربول، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على إنتر، وسيعمل على مواصلة انتصاراته من أجل التقدم في جدول الترتيب، وحسم مركز يؤهله مباشرة إلى الدور القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على ملعب فيلودروم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا ستاد فيلودروم

ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج أولمبيك مارسيليا وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أولمبيك مارسيليا وليفربول الأخيرة

ترتيب أولمبيك مارسيليا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026