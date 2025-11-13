ما القنوات الناقلة لمباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب أنجولا مباراته الودية ضد الأرجنتين بصفة احتفالية، لكن الأمر لن يخلو من فائدة مادية وفنية للألبيسيلستي.

سيخصص الأنجوليون مبلغًا ضخمًا يقدّر بـ 12 مليون يورو لاستضافة المباراة الودية المنتظرة أمام منتخب الأرجنتين يوم الجمعة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين للاستقلال. وتأتي هذه التكلفة الباهظة نتيجة الحضور الحصري للأسطورة ليونيل ميسي، الذي يُتوقّع أن يكون العنصر الأبرز في الحدث الكروي الكبير.

ومن المنتظر أن تُقام المواجهة أمام مدرجات ممتلئة بالكامل، إذ تشير التقديرات إلى بيع جميع تذاكر ملعب 11 نوفمبر البالغ عددها 48 ألف تذكرة، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على متابعة بطل العالم بقيادة ميسي. وتُعدّ المباراة حدثًا تاريخيًا للكرة الأنجولية، ليس فقط لقيمتها الرمزية والوطنية، بل أيضًا لما ستحققه من عائدات مالية وسياحية معتبرة للبلاد.

موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025؟

موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025؟

ستنقل مباراة أنجولا والأرجنتين الودية عبر قناة TYC SPORTS الأرجنتينية، بالإضافة إلى القنوات المحلية الأنجولية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 عبر الإنترنت؟

نتائج أنجولا والأرجنتين في المباريات الأخيرة

