موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 والقنوات الناقلة

يخوض منتخب أنجولا مباراته الودية ضد الأرجنتين بصفة احتفالية، لكن الأمر لن يخلو من فائدة مادية وفنية للألبيسيلستي.

سيخصص الأنجوليون مبلغًا ضخمًا يقدّر بـ 12 مليون يورو لاستضافة المباراة الودية المنتظرة أمام منتخب الأرجنتين يوم الجمعة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين للاستقلال. وتأتي هذه التكلفة الباهظة نتيجة الحضور الحصري للأسطورة ليونيل ميسي، الذي يُتوقّع أن يكون العنصر الأبرز في الحدث الكروي الكبير.

ومن المنتظر أن تُقام المواجهة أمام مدرجات ممتلئة بالكامل، إذ تشير التقديرات إلى بيع جميع تذاكر ملعب 11 نوفمبر البالغ عددها 48 ألف تذكرة، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على متابعة بطل العالم بقيادة ميسي. وتُعدّ المباراة حدثًا تاريخيًا للكرة الأنجولية، ليس فقط لقيمتها الرمزية والوطنية، بل أيضًا لما ستحققه من عائدات مالية وسياحية معتبرة للبلاد.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.