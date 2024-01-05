ما القنوات الناقلة لمباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب إل مونتيسيلو مباراة أراندينا وريال مدريد، في دور الـ 32 لمنافسات موسم 2023-2024 من كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد حامل اللقب يطمح لتفادي مفاجآت الكأس خصوصًا أمام الفرق الصغيرة لمواصلة حملته في الدفاع عن لقبه الذي طال انتظاره قبل أن يحققه الموسم الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أراندينا وريال مدريد في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

موعد مباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 هو السبت 6 يناير 2024 على ملعب إل مونتسيليو.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 ؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، وخصصت قناة SSC 1 HD لمشاهدة هذه المباراة.

كيف تشاهد مباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا 2023-2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".