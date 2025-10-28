ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي برايتون الإنجليزي ضيفًا على آرسنال على ملعب "الإمارات"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة وعين كل منهما على مواصلة السير قدمًا نحو المواقع المتقدمة في بطولة محلية، خصوصًا رجال المدرب ميكيل أرتيتا الذين يريدون مواصلة التألق في هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية، في الدور الرابع من موسم 2025-2026، هو الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

كأس رابطة المحترفين - كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين إيميريتس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

نتائج آرسنال وبرايتون في المباريات الأخيرة

