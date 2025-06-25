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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس العالم للأنديةالوداد الرياضي v العينالوداد الرياضيالعين

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أودي فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الوداد والعين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بعد أن خرجا رسميًا من البطولة لكن كليهما يسعيان لترك بصمة من خلال تحقيق انتصار وحيد في المسابقة..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب أودي فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

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المباراةالوداد - العين
التاريخالخميس 26 يونيو 2025
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، 20:00 المغرب
الملعبأودي فيلد
القنوات الناقلةالتعليق
DAZN-