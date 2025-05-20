ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على الوحدة ضمن مواجهات الجولة الـ 33من دوري روشن السعودي 2024-2025.

الهلال يدخل اللقاء وعينه على الفوز فقط، بالرغم من خسارة لقب الدوري بشكل رسمي، لصالح الاتحاد، إلا أن كتيبة الزعيم تريد مصالحة الجماهير وتحقيق انتصار يؤكد احتلالهم المركز الثاني في سلم الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 21 مايو 2025 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.



ما القنوات الناقلة ل مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".