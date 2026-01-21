ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الفيحاء، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد المملكة أرينا.

الهلال صاحب المركز الأول يدخل المباراة وعينه على مواصلة الانفراد بالصدارة وعدم إفساح الفرصة لتعثر يستغله منافسوه وخصوصًا النصر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 22 يناير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الفيحاء التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيدرو إيمانويل

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والفيحاء في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والفيحاء في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026