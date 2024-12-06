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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالهلال v الرائدالهلالالرائد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستضيف الهلال نظيره الرائد في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن انتصار جديد مستغلًا مواجهة الاتحاد الصعبة مع النصر لأجل العودة إلى صدارة الدوري.

وخسر الزعيم الصدارة بعد الهزيمة المفاجئة أمام الخليج، لكنّه عاد إلى المسار الصحيح وحقق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 7 ديسمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلا الثلث مساءً بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد الهلال والرائد على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالهلال - النصر
التاريخالسبت 7 ديسمبر 2024
الموعد16:40 مصر، 17:40 السعودية
الملعب

المملكة أرينا

القنوات الناقلةSSC SPORTS 1 HD

SSC SPORTS 5 HD

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التعليقعبدالله الحربي
حاتم بطيشة
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