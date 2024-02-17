ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال والرائد، في الجولة العشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال هو صاحب المركز الأول في دوري روشن ويطمح للاقتراب من حسم اللقب أمام منافسه النصر الذي يتطلع لأي تعثر للهلال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الأحد 18 فبراير 2024 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والرائد على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من فارس عوض وأحمد النفيسة ومحمد حسين..

كيف تشاهد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال والرائد عبر تطبيق شاهد.

المباراة الهلال - الرائد التاريخ الأحد 18 فبراير 2024 الموعد 17:00 السعودية، 16:00 مصر الملعب المملكة أرينا القنوات الناقلة شاهد التعليق فارس عوض - أحمد النفيسة - محمد حسين

SHAHID



