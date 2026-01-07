ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الحزم، في مواجهة سهلة على الورق ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.
الهلال يدخل المباراة في المركز الأول وعينه على تحقيق انتصار على منافس سهل نظريًا ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح الحزم لتحقيق نتيجة مفاجئة تشعل صراع الصدارة.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب المملكة أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا