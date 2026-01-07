تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالحزم
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الهلال، نظيره الحزم، في مواجهة سهلة على الورق ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة في المركز الأول وعينه على تحقيق انتصار على منافس سهل نظريًا ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح الحزم لتحقيق نتيجة مفاجئة تشعل صراع الصدارة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الحزم crest
الحزم
الحزم
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الحزم

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جلال القادري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والحزم في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الحزم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والحزم في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الحزم

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

19

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0