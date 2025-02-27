ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب المملكة أرينا لاستضافة مواجهة مثيرة بين عملاقين من عمالقة الكرة العربية، حيث يستقبل نادي الهلال نظيره الأهلي يوم الجمعة، في إطار منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

يأتي الزعيم إلى هذه المباراة وهو في المركز الثاني في الدوري برصيد 51 نقطة، ويحمل معه زخمًا كبيرًا بعد فوز ساحق على نادي الخلود بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية. هذا الأداء القوي يعكس طموح الفريق في تعزيز موقعه والاقتراب من صدارة الدوري.

من ناحية أخرى أخرى، يلعب الأهلي، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بثقة عالية أيضًا بعد فوزه الكبير على القادسية بنتيجة 4-1، ويسعى الفريق لتدارك النقاط وتحسين مركزه في الترتيب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في قمة الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 28 فبراير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".