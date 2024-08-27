ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة جولة جديدة من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الثانية للهلال، والتي يواجه فيها ضمك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الأربعاء 28 أغسطس 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

كيف تشاهد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".