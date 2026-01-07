تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
team-logoالقادسية
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف النصر، نظيره القادسية، في مواجهة قوية للغاية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة في المركز الثاني وعينه على تحقيق انتصار على منافس صعب ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح القادسية لتحقيق نتيجة مفاجئة تزيد من تعقيد صراع الصدارة على العالمي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
القادسية crest
القادسية
القادسية
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد القادسية

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريندان رودجرز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والقادسية في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين النصر والقادسية في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

القادسية

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0