دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
team-logoالفيحاء
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستعد النصر لمواجهة ضيفه الفيحاء على استاد الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل العالمي اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 1 نوفمبر 2025، على ستاد الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج النصر والفيحاء في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الفيحاء
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين النصر والفيحاء في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الفيحاء

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026

