ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في افتتاحية دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد الأول بارك، لمتابعة افتتاحية الدوري السعودي بالنسبة لفريق النصر حينما يواجه الرائد في دوري روشن 2024-2025.

يدخل النصر المباراة بهدف بداية موسمه بأفضل شكل ممكن، وإزالة الإحباط الناجم عن الخسارة في كأس الدرعية أمام الهلال 4-1.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 22 أغسطس 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

كيف تشاهد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".