ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

يرفع الأخضر السعودي شعار مصالحة الجماهير الغاضبة من مستواه المتراجع في تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا الأخيرة، من خلال تحقيق لقب كأس الخليج العربي، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة البحرين مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي العراق واليمن.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26 هو يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.