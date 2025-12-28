ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب وزامبيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من المغرب وزامبيا، في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من مالي وجزر القمر.

ويحتل أسود الأطلس صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ويسعون لضمان الصدارة في مجموعة قوية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الإثنين 29 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 3 و beIN MAX 4 بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025

