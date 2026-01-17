تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالسنغال
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoالمغرب
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

يسعى المنتخب المغربي، بقيادة وليد الركراكي، إلى تحقيق الميدالية الذهبية التي طال انتظارها من عام 1976 بينما يطمح رجال بابي تياو في إحراز لقبهم الثاني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، هو الأحد 18 يناير 2026، على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية
Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق جواد بدة، و beIN MAX 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1علي محمد علي
beIN MAX 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة السنغال ضد المغرب

السنغالHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestالمغرب
16
إدوارد ميندي
15
كريبين دياتا
25
M. Diouf
19
موسى نياكاتيه
2
مامادو سار
26
بابي جاي
8
لمين كمارا
5
ادريسا غاي
10
ساديو ماني
11
نيكولاس جاكسون
13
إليمان نداي
1
ياسين بونو
25
أدم ماسينا
5
نايف أكرد
2
أشرف حكيمي
3
نصير مزراوي
11
اسماعيل صيباري
23
بلال الخنوس
24
نيل العيناوي
10
إبراهيم دياز
17
عبدالصمد الزلزولي
20
أيوب الكعبي

4-3-3

المغربAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بابي ثياو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • وليد الكركراكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج المغرب والسنغال في المباريات الأخيرة

السنغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال الأخيرة

السنغال

آخر 5 مباريات

المغرب

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5
0