ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.
مباراة قوية بين الفريقين الوحيدين اللذين فازا في البطولة حتى الآن، وهما العراق الذي تغلب على اليمن بهدف نظيف، والبحرين التي فازت على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة العراق والبحرين في خليجي 26؟
موعد مباراة العراق والبحرين في خليجي 26 هو يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
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ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في خليجي 26؟
تذاع مباراة مباراة العراق والبحرين في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.
كيف تشاهد مباراة العراق والبحرين في خليجي 26 عبر الإنترنت؟
يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.
|المباراة
|العراق - البحرين
|التاريخ
|الأربعاء 25 ديسمبر 2024
|الموعد
|21:30 الإمارات، 20:30 السعودية
|الملعب
|جابر الأحمد الدولي
|القنوات الناقلة
|المعلقون
|الكويت الرياضية
|أحمد البلوشي
|SSC News HD
|فارس عوض
|SSC NEWS
|فهد عريشي
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|أبو ظبي الرياضية 1
|بلال علام
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|الرابعة 1
|إدريس زيتوني
|الرابعة 2
|حسام الوائلي
|عمان الرياضية
|شبيب الحبسي
|البحرين الرياضية
|علي حسن
|البث عبر الإنترنت
|شاهد
|STARZPLAY
|شوووف
|جول دوت كوم